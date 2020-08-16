Жители белорусского Бреста на встрече с мэром Александром Рогачуком потребовали отставки властей города и руководителей правоохранительных органов. Они также потребовали освобождения задержанных на акциях протеста. Как передает сетевое издание tut.by, своими возгласами жители города перебили выступление Рогачука, который вышел к митингующим вместе с руководством МВД, СК и прокуратуры Бреста.