Жители белорусского Бреста на встрече с мэром Александром Рогачуком потребовали отставки властей города и руководителей правоохранительных органов. Они также потребовали освобождения задержанных на акциях протеста. Как передает сетевое издание tut.by, своими возгласами жители города перебили выступление Рогачука, который вышел к митингующим вместе с руководством МВД, СК и прокуратуры Бреста.
2020-08-16T21:03:32+03:00
2020-08-16T21:03:32+03:00
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21:03, 16 августа 2020
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