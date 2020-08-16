Белорусская оппозиция собирается подать в суд на действия силовиков при разгоне акций протеста

Об этом на оппозиционной акции в центре Минска сообщила Мария Колесникова, соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и глава штаба экс-претендента в президенты Виктора Бабарико. По словам Колесниковой заявление в суд будет подано уже в понедельник. Колесникова потребовала освобождения всех политзаключенных и призвала президента Лукашенко подать в отставку. В сегодняшней акции оппозиции в Минске принимают участие, по оценкам СМИ, несколько сотен тысяч человек.