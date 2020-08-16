Белорусская оппозиция собирается подать в суд на действия силовиков при разгоне акций протеста

Об этом на оппозиционной акции в центре Минска сообщила Мария Колесникова, соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и глава штаба экс-претендента в президенты Виктора Бабарико. По словам Колесниковой заявление в суд будет подано уже в понедельник. Колесникова потребовала освобождения всех политзаключенных и призвала президента Лукашенко подать в отставку. В сегодняшней акции оппозиции в Минске принимают участие, по оценкам СМИ, несколько сотен тысяч человек.
2020-08-16T21:02:15+03:00
2020-08-16T21:02:15+03:00
https://echo.msk.ru/news/2693667-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:02, 16 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Путин ничего не введет В «преследование русскоязычного населения» в Минске не поверит даже конченый «ватник». Печенек не было, фамилию американского посла не знает никто. Воинские мемориалы — в образцовом состоянии. Из чего делать «соловьиный помет»? Кто будет рад «возвращению сакрального Бобруйска в родную гавань»?..