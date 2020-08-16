В Москве у здания посольства Беларуси вновь собрались люди в поддержку протестующих против Лукашенко

В Москве у здания посольства Беларуси вновь собрались люди в поддержку протестующих против Александра Лукашенко. Участники акции, как передает телеканал «Дождь», встали в цепочку солидарности со всеми, кто выходит на акции протеста и сталкивается с полицейским насилием. Многие пришли в белой одежде и с цветами в руках в память о погибшем во время протестов в Минске Александре Тарайковском. Участники акции поют песню Виктора Цоя «Перемен».
2020-08-16T20:42:08+03:00
2020-08-16T20:42:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:42, 16 августа 2020
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