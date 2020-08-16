Довыборы в Мосгордуму в связи со смертью вице-спикера Николая Губенко проведут в следующем году. Об этом РИА «Новости» сообщил зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. По его словам, в единый день голосования в этом году сделать это уже не получится.