Массовую вакцинацию от коронавируса в России планируют начать уже через месяц

Об этом сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. При этом, по его словам, пострегистрационная и самая важная часть исследований препарата начнется через неделю и займет от четырех до шести месяцев. Исследования будут проводиться в нескольких медучреждений Москвы, которые определит столичный департамент здравоохранения. Добровольцами во время третьей фазы станут несколько десятков тысяч человек, которые уже сейчас проходят процедуры страхования. Многие врачи не верят в эффективность российского препарата «Спутник V» и сомневаются в его безопасности, поскольку он не был досконально проверен на людях.