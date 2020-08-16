Массовую вакцинацию от коронавируса в России планируют начать уже через месяц

Об этом сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. При этом, по его словам, пострегистрационная и самая важная часть исследований препарата начнется через неделю и займет от четырех до шести месяцев. Исследования будут проводиться в нескольких медучреждений Москвы, которые определит столичный департамент здравоохранения. Добровольцами во время третьей фазы станут несколько десятков тысяч человек, которые уже сейчас проходят процедуры страхования. Многие врачи не верят в эффективность российского препарата «Спутник V» и сомневаются в его безопасности, поскольку он не был досконально проверен на людях.
2020-08-16T20:36:03+03:00
2020-08-16T20:36:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:36, 16 августа 2020
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