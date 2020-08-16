У освобожденного из белорусского ИВС координатора «Открытой России» Важенкова зафиксированы гематомы

У освобожденного из белорусского ИВС координатора «Открытой России» Артема Важенкова зафиксированы гематомы лица и мягких тканей конечностей. Об этом сообщает МБХ медиа. По данным сетевого издания, врач-травматолог посоветовал Важенкову обратиться к неврологу. Дело против Важенкова было возбуждено в Белоруссии по статье о массовых беспорядках, он не признавал вину с самого первого допроса. При этом он остается в статусе подозреваемого, а выпустили его под обязательство о явке.
2020-08-16T20:36:00+03:00
2020-08-16T20:36:00+03:00
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20:36, 16 августа 2020
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