У освобожденного из белорусского ИВС координатора «Открытой России» Важенкова зафиксированы гематомы

У освобожденного из белорусского ИВС координатора «Открытой России» Артема Важенкова зафиксированы гематомы лица и мягких тканей конечностей. Об этом сообщает МБХ медиа. По данным сетевого издания, врач-травматолог посоветовал Важенкову обратиться к неврологу. Дело против Важенкова было возбуждено в Белоруссии по статье о массовых беспорядках, он не признавал вину с самого первого допроса. При этом он остается в статусе подозреваемого, а выпустили его под обязательство о явке.