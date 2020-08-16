На площади Независимости в Минске сегодня прошел провластный митинг, который, по официальным оценкам собрал около 70 тысяч участников. Выступивший на нем Александр Лукашенко сказал, что в отставку не уйдет, нового голосования не допустит и призвал оппозицию не раскалывать страну.

К протестующим в Бресте вышел мэр города, начальники управлений МВД, СК, и прокурор города. Как передает телеканал «Дождь», мэра Александра Рогачука освистали. Люди на площади кричали «Убийцы!», «Не простим!», «В отставку!», «Выпускай!», «Это наш город!».