Адвокат Эльман Пашаев утверждает, что врачи прописали Михаилу Ефремову постельный режим

Адвокат Эльман Пашаев утверждает, что врачи прописали актеру Михаилу Ефремову постельный режим. Пашаев представляет интересы актера в суде по делу о смертельном ДТП с участие Ефремова.

В интервью РИА «Новости» Пашаев не смог точно ответить, появится ли актер на следующем заседании. Пашаев не стал разглашать подробности диагноза, сказав лишь, что состояние Ефремова средней тяжести.

В минувший вторник Ефремова из Пресненского суда увезли на «скорой» в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт. Слушания были перенесены на 18 августа. Вчера Ефремова выписали из больницы. Он остается под домашним арестом.