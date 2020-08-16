Десятки тысяч человек собрались сегодня в Минске на акцию протеста в Белоруссии

Десятки тысяч человек собрались сегодня в Минске на очередную акцию протеста против официальных итогов президентских выборов в Белоруссии. Точное число участников определить сложно. По разным данным, их от 100 тыс до полумиллиона Участие в акции приняла соратница экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова. Участники шествия скандировали лозунги с требованиями отставки Александра Лукашенко и освобождения задержанных на акциях протеста. Сейчас, как передает ТАСС, вся территория перед Домом правительства заполнена людьми, которые скандируют «Уходи!»