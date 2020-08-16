В Лондоне в возрасте 29 лет умер внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан. Как сообщается на сайте zakon.kz, предположительно, у Айсултана Назарбаева минувшей ночью произошла остановка сердца.

Айсултан Назарбаев — сын старшей дочери бывшего главы государства Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева. Ему было 29 лет. Ранее внук Назарбаева обвинил свою семью в коррупции, а также признался в наркозависимости. Отец Айсултана, попав в опалу после конфликта с тестем, скрывался в Австрии. Он тоже обещал разоблачить коррупцию в Казахстане, после чего был найден мертвым.