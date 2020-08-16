Разработку башкирской горы Куштау, где накануне сложилась конфликтная между БСК и экозащитниками, приостановят. Об этом сообщает пресс-служба главы республики Радия Хабирова, который сегодня побывал на месторождении.

Как сообщает корреспондент «Эха», Хабиров сказал об этом активистам в ходе специально организованной встречи. Сегодня в районе месторождения произошли столкновения между сотрудниками ЧОП и людьми, выступавшими против разработки Башкирской содовой компанией. Несколько человек были задержаны.