Глава МВД Белоруссии утверждает, что цепочки митингующих в Белоруссии финансируются из-за рубежа. Выступая в Минске на митинге в поддержку Лукашенко, Юрий Караев утверждал, что протестующих используют втемную, управляют их сознанием и подсознанием.
2020-08-16T19:33:47+03:00
2020-08-16T19:33:47+03:00
https://echo.msk.ru/news/2693635-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:33, 16 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..