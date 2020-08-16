Глава МВД Белоруссии утверждает, что цепочки митингующих в Белоруссии финансируются из-за рубежа. Выступая в Минске на митинге в поддержку Лукашенко, Юрий Караев утверждал, что протестующих используют втемную, управляют их сознанием и подсознанием.