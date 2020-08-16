Александр Лукашенко отверг утверждения о фальсификации итогов президентских выборов в Белоруссии. Выступая на провластном митинге в Минске, Лукашенко сказал, что «не может быть фальсификации выборов с результатом больше 80%». Лукашенко также заявил, что, если белорусы хотят реформ, власти завтра же их начнут.