В Минске продолжается шествие оппозиции «За свободу»

По разным оценкам, в акции принимают участие от 100 до 300 тысяч людей. Они идут по улицам столицы Белоруссии скандируя лозунги «В отставку!», «Лукашенко — в автозак», «Уходи», «Трибунал», «Свободу». Люди идут с бело-красно-белыми флагами в руках. По ходу маршрута расставлены бутылки с водой, которые бесплатно раздают протестующим. Участники шествия требуют проведения в стране новых президентских выборов и отставки Александра Лукашенко, который правит страной уже 26 лет.
2020-08-16T19:33:13+03:00
2020-08-16T19:33:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:33, 16 августа 2020
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Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..