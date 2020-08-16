В Минске продолжается шествие оппозиции «За свободу»

По разным оценкам, в акции принимают участие от 100 до 300 тысяч людей. Они идут по улицам столицы Белоруссии скандируя лозунги «В отставку!», «Лукашенко — в автозак», «Уходи», «Трибунал», «Свободу». Люди идут с бело-красно-белыми флагами в руках. По ходу маршрута расставлены бутылки с водой, которые бесплатно раздают протестующим. Участники шествия требуют проведения в стране новых президентских выборов и отставки Александра Лукашенко, который правит страной уже 26 лет.