Льюс Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-При Испании. Это уже четвертая в сезоне победа действующего чемпиона мира.

Хэмилтон, выигравший накануне квалификацию, шансов усомниться в своем превосходстве не дал и сегодня. Британец лидировал на протяжении всей гонки. А вот его партнер по Mercedes Валтерри Боттас был на финише только третьем, в очередной раз провалившись на старте. Слабым утешением для финского пилота оказался разве что быстрейший круг по ходу гонки. Второе же место досталось Марку Ферстаппену из команды Red Bull. Который в общем зачете еще больше оторвался от Боттаса. Лидирует в тотале Хэмилтон, для которого нынешняя победа стала четвертой в сезоне.

Близок был к очковой зоне российский пилот команды Альфа Таури Даниил Квят, но получил 5 штрафных секунд и в итоге остался 12-м. Причем позади партнера по команде Пьера Гасли. Француз был на финише 9-м.

7-й этап чемпионата мира пройдет через две недели в Бельгии.