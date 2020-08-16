МВД Белоруссии сообщило о задержании двоих мужчин и женщины, которые, как утверждают в ведомстве, вчера взорвали самодельное взрывное устройство около универмага «Беларусь» в Минске. Согласно сообщению министерства, один из задержанных оказал активное и несколько раз ударил милиционера по голове, а также пытался выдавить глаза. Пострадавший сотрудник милиции госпитализирован. Между тем, как отмечает «Интерфакс», местные СМИ о взрыве около универмага ни в субботу, ни в воскресенье не сообщали.
2020-08-16T19:05:39+03:00
2020-08-16T19:05:39+03:00
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19:05, 16 августа 2020
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Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..