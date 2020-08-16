МВД Белоруссии сообщило о задержании двоих мужчин и женщины, которые, как утверждают в ведомстве, вчера взорвали самодельное взрывное устройство около универмага «Беларусь» в Минске. Согласно сообщению министерства, один из задержанных оказал активное и несколько раз ударил милиционера по голове, а также пытался выдавить глаза. Пострадавший сотрудник милиции госпитализирован. Между тем, как отмечает «Интерфакс», местные СМИ о взрыве около универмага ни в субботу, ни в воскресенье не сообщали.