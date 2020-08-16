Протестующие заполняют площадь Независимости около Дома правительства в Минске

Часть протестующих от стелы «Минск — город-Герой» по улицам белорусской столицы направилась к площади Независимости, СМИ сообщают, что там собралось несколько десятков тысяч человек. «Большое количество людей собралось на площади Независимости. (. . .) Десятки тысяч людей идут по проспекту Независимости к Дому правительства», — передает портал TUT.BY.

Участники многотысячного митинга у стелы «Минск — город-герой» поддержали требование члена объединенного штаба

Светланы Тихановской Марии Колесниковой об отставке действующего президента Александра Лукашенко. «Наше главное требование — бывший президент должен подать в отставку. 26 лет кошмара должны закончится, это не должно продолжаться», — заявила Колесникова под одобрительные возгласы митингующих. «Мы полностью поддерживаем основной пункт в программе Светланы Тихановской — проведение новых честных выборов», — добавила Колесникова.