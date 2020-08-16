Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Испании, очередного этапа ЧМ Формулы-1

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Испании, очередного этапа ЧМ по автогонкам Ф-1. Вторым стал нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull, третьим — напарник Хэмилтона по Mercedes финн Валттери Боттас. Россиянин Даниил Квят, выступающий за Alpha Tauri, финишировал 12-м.
2020-08-16T18:44:30+03:00
2020-08-16T18:44:30+03:00
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18:44, 16 августа 2020
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Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..