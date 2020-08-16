Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Испании, очередного этапа ЧМ Формулы-1

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Испании, очередного этапа ЧМ по автогонкам Ф-1. Вторым стал нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull, третьим — напарник Хэмилтона по Mercedes финн Валттери Боттас. Россиянин Даниил Квят, выступающий за Alpha Tauri, финишировал 12-м.