В России не осталось целей для новых американских санкций. Это в эфире телекомпании Эн-би-си признал помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. По его словам, США ввели столько санкций, что уже почти не осталось того, против чего можно применить рестрикции.