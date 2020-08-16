В России не осталось целей для новых американских санкций. Это в эфире телекомпании Эн-би-си признал помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. По его словам, США ввели столько санкций, что уже почти не осталось того, против чего можно применить рестрикции.
2020-08-16T18:42:03+03:00
2020-08-16T18:42:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:42, 16 августа 2020
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Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..