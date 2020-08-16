В Махачкале задержана вооруженная группа, которая, как утверждают в ФСБ, планировала нападения на полицейских. Как передает ТАСС, все задержанные – жители Дагестана, их возраст — от 15 до 17 лет. У них изъяты холодное оружие и камуфлированное обмундирование. Материалы дела направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.
2020-08-16T18:41:51+03:00
2020-08-16T18:41:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:41, 16 августа 2020
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Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..