В Махачкале задержана вооруженная группа, которая, как утверждают в ФСБ, планировала нападения на полицейских. Как передает ТАСС, все задержанные – жители Дагестана, их возраст — от 15 до 17 лет. У них изъяты холодное оружие и камуфлированное обмундирование. Материалы дела направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.