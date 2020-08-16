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18:41, 16 августа 2020

Лукашенко: Белоруссия погибнет как государство, если согласится провести повторные выборы президента

Белоруссия погибнет как государство, если согласится провести повторные выборы президента. Об этом на провластном митинге в Минске заявил Александр Лукашенко. По его словам, он никогда не пойдёт на слом государства и призвал беречь Белоруссию и снизить протестую активность.



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