Из белорусских СИЗО сегодня, по сведениям Sputnik Беларусь, могут выпустить всех задержанных на акциях протеста

Из белорусских СИЗО сегодня, по сведениям агентства Sputnik Беларусь, могут выпустить всех задержанных на акциях протеста. Официального подтверждения этой информации не поступало. В пресс-службе МВД ТАСС заявили, что не располагают сведениями на этот счет. Задержанных на протестах в Минске начали отпускать из ИВС еще в пятницу. Некоторые освобожденные рассказали об избиениях и издевательствах со стороны силовиков. По официальным данным, только за первые дни протестов по всей стране было задержано около 7 тыс чел.