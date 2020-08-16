Из белорусских СИЗО сегодня, по сведениям Sputnik Беларусь, могут выпустить всех задержанных на акциях протеста

Из белорусских СИЗО сегодня, по сведениям агентства Sputnik Беларусь, могут выпустить всех задержанных на акциях протеста. Официального подтверждения этой информации не поступало. В пресс-службе МВД ТАСС заявили, что не располагают сведениями на этот счет. Задержанных на протестах в Минске начали отпускать из ИВС еще в пятницу. Некоторые освобожденные рассказали об избиениях и издевательствах со стороны силовиков. По официальным данным, только за первые дни протестов по всей стране было задержано около 7 тыс чел.
2020-08-16T18:33:34+03:00
2020-08-16T18:33:34+03:00
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18:33, 16 августа 2020
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Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..