Радий Хабиров приостановил разработку на горе Куштау месторождения соды до нахождения компромисса

Глава Башкирии приостановил разработку на горе Куштау месторождения соды до нахождения компромисса. Как сообщает корреспондент «Эха Москвы», Радий Хабиров побывал сегодня на месторождении, где уже несколько дней протестуют экозащитники. У них уже было несколько столкновений с Росгвардией, которая пыталась ликвидировать лагерь активистов. Глава Башкирии ранее разрешил Башкирской содовой компании разрабатывать месторождение Куштау, чтобы не оставить без работы тысячу жителей Стерлитамака.

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук записал видеообращение в поддержку защитников башкирского шихана Куштау. Музыкант обратился к подписчикам с рассказом о конфликте компании БСК и экоактивистов. Шевчук рассказал о том, что в республике достаточно альтернативных месторождений для БСК, а также технологий, позволяющих сохранить шиханы.