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Эксклюзив Эха 18:08, 16 августа 2020

Лукашенко вновь провел телефонные переговоры с Путиным

Александр Лукашенко вновь провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Как передает белорусское госагентство БелТА, темой переговоров стала ситуация в Белоруссии, в которой после выборов президента не прекращаются акции протеста. Путин и Лукашенко уже обсуждали это накануне. Пресс-служба президента Белоруссии отмечает, что лидеры двух стран подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениям Договора о коллективной безопасности. С российской стороны, как официально сообщает кремль, подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших в Белоруссии проблем на основе принципов Договора о Союзном государстве, а также — в случае необходимости – по линии ОДКБ.

Члены Организации Договора о коллективной безопасности, в которой состоят, в том числе, Россия и Белоруссия, могут оказать помощь стране-участнице договора, если будет доказано внешнее вмешательство во внутренние дела страны. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, комментируя заявление президента РФ о готовности оказать помощь по обеспечению безопасности Белоруссии в случае внешних военных угроз. «Если эти процессы внутренние имеют внешнее происхождение, если доказано вмешательство внешних сил и возникает угроза стабильности существования государства, на этот счет устав ОДКБ позволяет государству, которое подвергается давлению или агрессии, обратиться к другим членам ОДКБ за помощью и поддержкой. В какой форме эта помощь и поддержка может быть выражена – в разной форме, но это предмет других обсуждений», — сказал он.

По мнению Затулина, заявление президента РФ в разговоре с главой Белоруссии о готовности оказать содействие в разрешении возникших проблем по линии Организации Договора о коллективной безопасности носит предупредительный характер. Он подчеркнул, что Россия не заинтересована в том, чтобы Белоруссия подверглась внешнему вмешательству. Затулин отметил, что массовые протесты – это внутреннее дело Белоруссии. «Я лично считаю, что в Белоруссии серьезные внутренние проблемы, режим Лукашенко исчерпал себя в значительной степени. То, каким образом он не может наладить диалог, предпочитая вместо этого репрессии, не может быть никаким хорошим примером. Но это внутреннее дело Белоруссии. Оно должно решаться в рамках внутренних процедур, а не чьей-то культуртрегерской миссии», — заявил Затулин.

При этом в случае иностранного вмешательства в дела Белоруссии, заметил Затулин, Россия даст этому оценку и будет действовать в соответствии с обязательствами в рамках договора.



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