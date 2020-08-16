Первая после выборов акция в поддержку Лукашенко прошла у Дома правительства в Минске

Первая после выборов акция в поддержку нынешнего президента Белоруссии Александра Лукашенко прошла у Дома правительства в Минске. Оценки ее численности сильно разнятся.

На митинге в поддержку Лукашенко оказались жители почти со всех регионов Белоруссии. Часть из них привезли на автобусах – по крайней мере, о таких колоннах сообщает местное интернет-издание Tut.by. Некоторые, как утверждается, добирались на поездах. Участвовать в митинге, по данным издания, их заставляли под угрозой увольнения или лишения места в общежитии.

Тем не менее, МВД Белоруссии и государственное агентство БЕЛТА отчитались о численности акции в 65-75 тысяч человек. Независимые интернет-издания дают оценку гораздо более скромную – около 2-3 тысяч.

Сам Лукашенко, вышедший к собравшимся ближе к концу, не раз утверждал, что у Дома правительства его решили поддержать 50 тысяч белорусов. Откуда у него эти сведения, он не уточнил. Но при этом он вновь обвинил оппозицию в попытках развалить государство и даже привести в страну солдат НАТО.

Присутствующие часто аплодировали Лукашенко и скандировали слова в его поддержку. Одной из участниц митинга оказалась пенсионерка, которая была убеждена: информация о насилии со стороны силовиков против демонстрантов – ложь, которую якобы размещали за деньги.

После того, как митинг закончился, многие уехали в регионы Белоруссии обратно на автобусах, передает интернет-издание «Медиазона».

Протесты в Белоруссии не утихают уже восьмой день. На днях Центризбирком официально объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов с результатом свыше 80% голосов.