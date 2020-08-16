Акции против президента Александра Лукашенко сегодня проходят во многих городах Белоруссии

Самая масштабная сейчас идёт в Минске.

Противники Александра Лукашенко в эти минуты идут к площади Независимости, где до этого митинговали сторонники президента Белоруссии. Не согласные с властью скандируют лозунги с требованием отставки главы страны и наказания силовиков, которые избивали протестующих. Люди полностью заняли проспект Победителей, машины по нему не едут. Несут бело-красно-белые флаги — символ независимости. Скандируют «Лукашенко в автозак» и «Жыве Белорусь» и «Уходи». До этого несколько часов участники акции провели возле стелы «Минск — город-герой» на проспекте Победителей в центре белорусской столицы. Сначала у стелы выставили оцепление ОМОНа, спустя примерно час его сняли, силовики уехали. Протестующие проводили их аплодисментами и одновременно криками «Позор», сообщает агентство

Люди в Минске заняли все пространство у стелы и расположились на проспектах. Белорусский портал tut.by оценивает количество собравшихся в 200 тысяч человек, агентство ТАСС — в 100 тысяч. Судя по фотографиям в соцсетях, возле стелы людей было очень много. Туда же приехала представитель объединенного штаба экс-кандидата в президенты от оппозиции Светланы Тихановской Мария Колесникова. Она назвала Лукашенко не только главной угрозой для белорусов, но и для независимости страны. Колесникова призвала президента подать в отставку. Одна из пожилых жительниц Минска сказала телеканалу «Дождь», что думает так же.

Акции против Лукашенко идут сегодня по всей Белоруссии. Люди заняли центральные площади и улицы Бреста, Гродно, Гомеля, Могилёва, Витебска, других городов. В Бресте участники шествия растянули 100-метровое бело-красно-белое полотнище, в Гродно, как пишет белорусский портал tut.by, на марш за свободу вышло около 40 тысяч человек. Жители говорили, что такого масштаба единства, мира и любви город ещё не видел. Тысячи людей на улицах Бобруйска, Могилёва, других городов. Телеграм-канал Nexta.Live, который ведут из Польши белорусские политэмигранты, называет сегодняшние акции в Белоруссии самыми массовыми протестами в истории страны.

Государственное телевидение Белоруссии впервые показало протесты, сообщает телеканал РБК. Завтра противники Лукашенко намерены объявить общенациональную забастовку до тех пор, пока требования протестующих не будут выполнены.