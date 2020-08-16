В Москве на 79-м году жизни скончался депутат Мосгордумы, актер Николай Губенко

После ухода Николая Губенко пока непонятно, что с будет театром «Содружество актеров Таганки» сказал «Эху» актер Александр Алешкин.

Николай Губенко — актер, режиссер и сценарист. Он играл в Театре на Таганке; в 1987 1991 гг. был главным режиссером театра. В 1993 году основал театр «Содружество актеров Таганки» и стал его художественным руководителем.