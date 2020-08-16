Глава МВД Белоруссии Юрий Караев не собирается уходить в отставку по требованию оппозиции. Выступая на про-властном митинге на площади Независимости в Минске, он сказал, что его уход деморализует личный состав МВД. Министр посетовал на то, что милиция сейчас не успевает реагировать на преступления, поскольку большая часть личного состава задействована на митингах.
2020-08-16T17:32:16+03:00
2020-08-16T17:32:16+03:00
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17:32, 16 августа 2020
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Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..