Глава МВД Белоруссии Юрий Караев не собирается уходить в отставку по требованию оппозиции. Выступая на про-властном митинге на площади Независимости в Минске, он сказал, что его уход деморализует личный состав МВД. Министр посетовал на то, что милиция сейчас не успевает реагировать на преступления, поскольку большая часть личного состава задействована на митингах.