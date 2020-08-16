Александр Лукашенко призвал оппозицию Белоруссии не толкать людей к силовому противостоянию. На митинге в свою поддержку в Минске Лукашенко сказал: «Не позорьте страну мирную, процветающую и спокойную, которой все в мире завидовали». Лукашенко также предупредил об увольнении рабочих, выходящих на забастовки.