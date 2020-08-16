В центре Минска продолжается многотысячный митинг противников Александра Лукашенко. У стелы «Минск — Город-герой» собрались, как передает РБК, не менее 100 тыс сторонников оппозиции. Участники держат бело-красно-белые флаги, цветы и воздушные шары. Протестующие скандируют: «Уходи!», и «Лукашенко в автозак!». Как свидетельствует корреспондент ТАСС, мобильная связь в месте проведения акции работает с перебоями. К месту ее проведения из разных концов города продолжают стекаться люди.
2020-08-16T17:31:19+03:00
2020-08-16T17:31:19+03:00
https://echo.msk.ru/news/2693579-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:31, 16 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..