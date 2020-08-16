В центре Минска продолжается многотысячный митинг противников Александра Лукашенко. У стелы «Минск — Город-герой» собрались, как передает РБК, не менее 100 тыс сторонников оппозиции. Участники держат бело-красно-белые флаги, цветы и воздушные шары. Протестующие скандируют: «Уходи!», и «Лукашенко в автозак!». Как свидетельствует корреспондент ТАСС, мобильная связь в месте проведения акции работает с перебоями. К месту ее проведения из разных концов города продолжают стекаться люди.