Трамп хотел бы встретиться с Путиным и обсудить контроль над вооружениями

Дональд Трамп сообщил своим помощникам, что хотел бы лично встретиться с Владимиром Путиным до ноябрьских выборов в США, сообщает телеканал NBC News. В администрации Белого дома рассматривают несколько дат и мест проведения саммита, в том числе и в сентябре в Нью-Йорке. По мнению американской стороны, главная цель мероприятия – заявить о прогрессе в переговорах по контролю над ядерными вооружениями. Одним из вариантов в Штатах считают подписание лидерами двух стран соглашения о дальнейших переговорах о продлении СНВ-3.

Как отмечают источники телеканала, это позволило бы Трампу продемонстрировать в преддверии выборов, что он в состоянии вести переговоры о соглашениях.

Ранее Трамп заявил, что вряд ли поддержит предложенную Путиным идею проведения онлайн-саммита членов СБ ООН по Ирану.

Очередной раунд российско-американским переговоров по контролю над вооружениями начался сегодня в Вене.