НАТО отвергло обвинения Лукашенко в наращивание военной мощи альянса вблизи западной границы страны

НАТО отвергло обвинения президента Белоруссии Александра Лукашенко в наращивание военной мощи альянса вблизи западной границы страны. В заявлении пресс-службы НАТО говорится, Многонациональное военное присутствие в восточной части Североатлантического союза не представляет угрозы ни для одной страны, оно носит строго оборонительный характер и направлено на предотвращение конфликтов и сохранение мира.

Пресс-секретарь НАТО призвал белорусские власти уважать основные свободы, включая право на мирный протест, и отметил, что в альянсе внимательно следят за развитием ситуации в Белоруссии.

Лукашенко на митинге своих сторонников в Минске заявил, что танки и самолеты НАТО развернуты в 15 минутах езды от белорусской границы.