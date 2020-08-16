Десятки тысяч человек вышли на масштабную акцию в центре Минска против президента Белоруссии Лукашенко

Десятки тысяч человек вышли на масштабную акцию в центре Минска против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Скандирования «Уходи!», «Лукашенко в автозак!» и «Верим, можем, победим!» раздаются в самых разных частях района вблизи стелы «Минск – город-герой». Люди, как передает агентство ТАСС, продолжают прибывать, несмотря на то, что для демонстрантов осталось мало места. В частности, силовики были вынуждены снять оцепление возле стелы, а автозаки и ОМОНовцы, как отмечается, покинули район под аплодисменты и крики «Позор!» При этом большие группы протестующих хоть и находятся в разных частях прилегающих к стеле проспектов, автодороги не перекрывают.

Некоторые уже называют проходящую в эту минуту в Минске акцию оппозиции самой массовой в истории Белоруссии, как, например, телеграм-канал Nexta, который ведут из Польши белорусские политэмигранты. Местное интернет-издание Tut.by и вовсе утверждает, что прямо сейчас собралось не менее 200 тысяч человек. На митинге уже успела выступить соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова: как отмечается, ее смогли услышать далеко не все. Участники акции отмечают перебои в работе интернета и мобильной связи.

Помимо Минска протестные акции проходят в Гродно, Пинске, Бресте и еще ряде городов.