Глава Башкортостана пообещал приостановить работы на шихане Куштау, пока не будет найдено компромиссное решение

Глава Башкортостана Радий Хабиров приехал на место противостояния активистов, силовиков и представителей «Башкирской содовой компании» на шихан Куштау. Он пообещал приостановить разработку известняка на шихане, пока не будет найдено компромиссное решение, передает корреспондент радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе, находящийся на месте событий.

Р.Хабиров обязал «Башкирскую содовую компанию» сегодня убрать всю технику с шихана. Вместе с тем он также попросил активистов разойтись, пообещав без учета мнения защитников никаких решений по разработке на шихане Куштау не принимать.

Местные жители уже несколько месяцев выступают против разработки известняка на шихане Куштау в Башкортостане. Ранее