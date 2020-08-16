Председатель МГД Шапошников назвал Губенко великим человеком и артистом

Скончавшийся на 79-м году жизни актер, режиссер и депутат Московской городской думы Николай Губенко был великим человеком и артистом. Об этом заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сегодня пришло печальное известие. С нами нет больше Николая Николаевича Губенко. Для Москвы, для всей страны это потеря великого человека, артиста, режиссера, политика, государственного деятеля, который был с москвичами и россиянами в одни из самых сложным периодов жизни и Москвы, и страны. Вечная память, нам будет не хватать этого великого человека», — сказал он.

Николай Губенко – актер, режиссер и сценарист. Он играл в Театре на Таганке; в 1987-1991 гг. был главным режиссером театра. В 1993 году основал театр «Содружество актеров Таганки» и стал его художественным руководителем. Губенко также снимался в фильмах Марлена Хуциева «Мне двадцать лет» («Застава Ильича»), Сергея Бондарчука «Они сражались за родину», Андрей Кончаловского «Дворянское гнездо» и других.

Н.Губенко был последним министром культуры СССР в 1989-1991 годах. С 2005 года он был депутатом Московской городской думы.

Н.Губенко скончался в Москве на 79-м году жизни.