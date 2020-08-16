Трамп сообщил своим помощникам, что хотел бы лично встретиться с Путиным до ноябрьских выборов в США

Дональд Трамп сообщил своим помощникам, что хотел бы лично встретиться с Владимиром Путиным до ноябрьских выборов в США. Источники телеканала NBC News сообщают, что в американской администрации рассматривали несколько вариантов мест и дат проведения саммита, в том числе в сентябре в Нью-Йорке. Целью такого саммита в Белом доме считают объявление о прогрессе по выработке соглашения о контроле над ядерными вооружениями.
2020-08-16T16:33:11+03:00
2020-08-16T16:33:11+03:00
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16:33, 16 августа 2020
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Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..