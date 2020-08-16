Трамп сообщил своим помощникам, что хотел бы лично встретиться с Путиным до ноябрьских выборов в США

Дональд Трамп сообщил своим помощникам, что хотел бы лично встретиться с Владимиром Путиным до ноябрьских выборов в США. Источники телеканала NBC News сообщают, что в американской администрации рассматривали несколько вариантов мест и дат проведения саммита, в том числе в сентябре в Нью-Йорке. Целью такого саммита в Белом доме считают объявление о прогрессе по выработке соглашения о контроле над ядерными вооружениями.