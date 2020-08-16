Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «не отдаст» оппонентам страну даже после своей смерти. С таким заявлением он выступил на митинге в свою поддержку, который состоялся в Минске. По словам Лукашенко, он не допустит Перевыборов, на новые выборы, к которым призывает оппозиция, пойдут, как он выразился, «бандиты и урки».

На площади Независимости в Минске прошел митинг в поддержку Александра Лукашенко. На него, по данным РБК, пришли более 2 тыс. человек, по оценке портала «Наша Нива», — около 3 тыс. Как минимум часть участников привозили в Минск из регионов на автобусах и на поездах. Многим за отказ угрожали увольнением или лишением места в общежитии. Также на площадь Независимости пригнали сельскохозяйственную технику, стянули сотрудников силовых структур и военную технику.