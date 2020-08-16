По информации телеканала NBC, Трамп хотел бы встретиться с Путиным до выборов в США

По информации телеканала NBC, Дональд Трамп хотел бы встретиться с Владимиром Путиным до выборов в США. По словам источников, в Белом доме рассматривают несколько вариантов мест и дат проведения саммита, в том числе в сентябре в Нью-Йорке. Целью такого саммита в американской администрации считают объявление о прогрессе по выработке соглашения о контроле над ядерными вооружениями, передает NBC. Американские выборы президента пройдут в ноябре.
2020-08-16T16:09:55+03:00
2020-08-16T16:09:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2693529-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:09, 16 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..