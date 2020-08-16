По информации телеканала NBC, Трамп хотел бы встретиться с Путиным до выборов в США

По информации телеканала NBC, Дональд Трамп хотел бы встретиться с Владимиром Путиным до выборов в США. По словам источников, в Белом доме рассматривают несколько вариантов мест и дат проведения саммита, в том числе в сентябре в Нью-Йорке. Целью такого саммита в американской администрации считают объявление о прогрессе по выработке соглашения о контроле над ядерными вооружениями, передает NBC. Американские выборы президента пройдут в ноябре.