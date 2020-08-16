Владимир Путин и Сергей Собянин выразили соболезнование родным актера и режиссера Николая Губенко

Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин выразили соболезнование родным актера и режиссера Николая Губенко. Художественный руководитель театра «Содружество актеров Таганки» и депутат Мосгордумы скончался сегодня в возрасте 78 лет. У него остановилось сердце, сказал «Эху» спикер столичного парламента Алексей Шапошников.

Место и время похорон пока неизвестно.