В Кремле сообщили о втором за сутки телефонном разговоре Владимира Путина и Александра Лукашенко. Как говорится на сайте президента России, российская сторона подтвердила готовность оказать содействие в разрешении возникших проблем по линии Союзного государства и военной организации ОДКБ. Характер помощи не уточняется.
2020-08-16T16:04:43+03:00
2020-08-16T16:04:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:04, 16 августа 2020
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Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..