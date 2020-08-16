В Кремле сообщили о втором за сутки телефонном разговоре Владимира Путина и Александра Лукашенко. Как говорится на сайте президента России, российская сторона подтвердила готовность оказать содействие в разрешении возникших проблем по линии Союзного государства и военной организации ОДКБ. Характер помощи не уточняется.