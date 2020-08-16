Александр Лукашенко на митинге своих сторонников заявил, что не отдаст страну. Президент Белоруссии обвинил протестующих в насилии на улицах и сказал об угрозе со стороны солдат НАТО.

Лукашенко с трибуны также заявил, что на митинг пришли 50 тысяч человек, государственное телевидение республики сообщило о 70-ти тысячах. Независимые белорусские СМИ оценили его численность примерно в несколько тысяч человек.