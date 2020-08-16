Свыше 60 тысяч протестующих собрались на оппозиционном марше «За свободу» в Минске, передает «МБХ медиа»

Бойцы ОМОНа и автозаки покидают место проведения акции.

в Минске в 14:00 у стеллы Минск— город герой. Толпа митингующих заполнила не только одну из крупнейших магистралей города — проспект Машерова — но и прилегающие улицы. Участники акции скандируют лозунги с требованием перемен в стране, отставки президента Александра Лукашенко, а также освобождения задержанных на протестных акциях. При этом, когда автозаки и автобусы с бойцами ОМОНа стали уезжать, митингующие провожали их аплодисментами и криками «Позор!», сообщает ТАСС.

Ранее в самом центре Минска на площади Независимости завершился митинг в поддержку Александра Лукашенко. За несколько часов до начала акции в телеграм-каналах начали появляться видеозаписи с колоннами автобусов, на которых в город везли бюджетников для принудительного участия в этом мероприятии.

Массовые протестные акции ожидаются сегодня и на центральных площадях других городов Белоруссии.