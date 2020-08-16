Защитники шихана Куштау вновь захватили место, где у них ранее был лагерь

Защитники шихана Куштау в Башкирии вновь захватили место, где у них ранее был лагерь. Об этом сообщает корреспондент радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе, находящийся на месте событий.

По его словам, утром силовики не пропускали активистов на место, где ранее находился разгромленный вчера лагерь. Эту территорию огородили забором из колючей проволоки и арматуры. Защитники шихана организовали стихийный митинг рядом с бывшей территорией лагеря, который перерос в противостояние активистов и силовиков. В результате активистам удалось прорвать заслон силовиков и сотрудников ЧОП и вновь занять место лагеря.

Активисты разобрали забор вокруг бывшей территории лагеря и возвели из него баррикаду высотой в 4 метра.

В настоящий момент столкновений между активистами и силовиками нет, они ведут переговоры. Однако сами защитники шихана Куштау сообщают, что ожидают силового разгона протеста.

По оценкам журналиста, у шихана Куштау сейчас находятся 1,5-2 тысячи активистов и около 220 бойцов ОМОН. Сотрудники «Башкирской содовой компании» и ЧОП покинули шихан.

Местные жители уже несколько месяцев выступают против разработки известняка на шихане Куштау в Башкортостане. Ранее шихан отдали под разработку «Башкирской содовой компании».