Источник ТАСС сообщил о проверке сразу пяти самолетов в «Шереметьево» из-за анонимных сообщений о бомбах

Источник ТАСС сообщил о проверке сразу пяти самолетов в аэропорту «Шереметьево» из-за анонимных сообщений о бомбах. Как передает агентство, эвакуацию пассажиров и персонала не объявляли. Отмечается, что аэропорт работает в штатном режиме. Волна сообщений о бомбах началась в городах России в ноябре прошлого года.
2020-08-16T15:34:06+03:00
2020-08-16T15:34:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:34, 16 августа 2020
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Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..