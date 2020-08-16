Источник ТАСС сообщил о проверке сразу пяти самолетов в «Шереметьево» из-за анонимных сообщений о бомбах

Источник ТАСС сообщил о проверке сразу пяти самолетов в аэропорту «Шереметьево» из-за анонимных сообщений о бомбах. Как передает агентство, эвакуацию пассажиров и персонала не объявляли. Отмечается, что аэропорт работает в штатном режиме. Волна сообщений о бомбах началась в городах России в ноябре прошлого года.