У посольства Белоруссии в России вновь проходят пикеты с требованием остановить насилие на белорусских акциях протеста. Пока на них меньшее число людей, чем несколькими днями ранее. Тем не менее граждане и уроженцы Белоруссии активно обсуждают последние события на родине. Один из стоявших в одиночном пикете Евгений рассказал, что надеется на мирную смену власти в республике.

Некоторые прохожие приносят цветы к Космодамианской церкви, которая находится напротив посольства. У здания дипмиссии их не дает возложить полиция.