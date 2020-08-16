Лукашенко отказался от проведения новых выборов в Белоруссии и обвинил оппозицию в насилии на улицах

Президент в течение получаса выступал на митинге перед своими сторонниками в центре Минска. Лукашенко, в частности, сказал об угрозе со стороны НАТО. В конце речи он заявил, что встает перед участниками провластной акции на колени, но как видно на видео, опубликованном агентством «Спутник Беларусь», на самом деле Лукашенко этого не сделал –это была просто фигура речи.

Тем временем издание «Московский комсомолец»со ссылкой на очевидцев пишет, что Лукашенко после выступления на митинге покинул на автомобиле Минск. Его кортеж видели на выезде из города.