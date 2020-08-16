В Белоруссии тысячи людей в ряде городов вышли сегодня на улицы

По оценке белорусского портала Tut.by, в центер Минска собралось около 60 тысяч человек. Телеграм-канал NEXTA, который ведут из Польши белорусские политэмигранты, утверждает, что сейчас в стране проходят самые массовые протесты в ее истории.

Демонстрации продолжаются уже неделю – против итогов президентских выборов и с требованиями отставки Александра Лукашенко, который находится у власти 26 лет. По данным МВД, были задержаны 6,5 тысяч человек. Тем, кому удалось выйти после этого на свободу, сообщили о жестоких избиениях в отделениях милиции.