Движение «Открытая Россия» сообщила о задержании своего координатора в Хабаровске. В телеграм канале организации отмечается, что Сергей Наумов в этот момент выходил из спецприемника, где отбывал административный арест за акцию 1 августа. Вчера в Хабаровске также задержали главу местного штаба политика Алексея Навального Алексея Ворсина. Все это происходит на фоне протестов в защиту бывшего губернатора края Сергея Фургала, которые продолжаются уже полтора месяца.