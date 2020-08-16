Движение «Открытая Россия» сообщила о задержании своего координатора в Хабаровске. В телеграм канале организации отмечается, что Сергей Наумов в этот момент выходил из спецприемника, где отбывал административный арест за акцию 1 августа. Вчера в Хабаровске также задержали главу местного штаба политика Алексея Навального Алексея Ворсина. Все это происходит на фоне протестов в защиту бывшего губернатора края Сергея Фургала, которые продолжаются уже полтора месяца.
2020-08-16T15:04:00+03:00
2020-08-16T15:04:00+03:00
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15:04, 16 августа 2020
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Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..