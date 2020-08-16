В Москве умер актер, режиссер и депутат Мосгордумы Николай Губенко

Ему было 78. Губенко был последним советским министром культуры и художественным руководителем театра «Содружество актеров Таганки».

Смерть Николая Губенко стала большой потерей не только для театра содружества актеров на Таганке, но и для всей страны. Такое мнение «Эху» высказал актер театра и кино Дмитрий Белоцерковский.

Соболезнования выразил мэр Москвы Сергей Собянин. Как проинформировал на своей официальной странице в Twitter председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, о дате и месте прощания будет сообщено позже.