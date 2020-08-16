В Кремле сообщили о готовности оказать Белоруссии помощь по линии Союзного государства и военной организации ОДКБ. Характер такой помощи не уточняется. На сайте президента России говорится о возможном содействии в разрешении возникших проблем. По данным Кремля, Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии второй раз за сутки.